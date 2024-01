DVD : 20 €

"Depuis le début du XXème siècle, le théâtre a vu s'opérer une métamorphose conduisant l’espace scénique aux frontières de son impossible et à rencontrer les limites de sa propre présence en tant qu’espace. Poursuivant ce mouvement, qui s’est accéléré en particulier avec l’usage de la vidéo et des nouvelles technologies, Franck Laroze, auteur et metteur en scène, interroge dans des unis vers non pas d’abord la relation de l’homme et de la femme, selon une modalité psychologique et linguistique, mais selon la possibilité de représentation de cette relation, notamment quand celle-ci ouvre sur des mouvements d’entrelacements, d'empiétements, de croisements, de substitutions. Ce vidéopoème dramatique n’est pas l'adaptation d’un texte et jeu d’acteurs, mais la conséquence nécessaire du texte : comment incarner les processus schizophréniques de la parole et les jeux de substitution qui se jouent dans celui-ci ? La vidéo est l’espace même de cette scène, offrant par son arte fact l’ouverture visuelle et sonore à cet impossible de la relation : impossible, non pas comme rupture, mais comme cet incommensurable bataillien, cette tension inqualifiable produisant le déséquilibre du désir et son horreur, le dire d’un indicible au coeur de cet écart entre homme et femme." (Philippe Boisnard)